L’ascesa dei Green bond | come la finanza sostiene la transizione energetica

Tra le sfide moderne più importanti cui è chiamato il mondo industriale ci sono, sicuramente, lae la decarbonizzazione atte a gettare le basi di un nuovo sviluppo sostenibile. Tale processo richiede,intuibile, una grande quantità di risorse, con iche rappresentano un strumento molto utile alla concretezza del progetto. È opinione abbastanza diffusa che, proprio i, avranno nel corso dei prossimi anni un ruolo determinante per finanziare la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la, cosa sono e perché sono importanti Per comprendere quale potrà essere il ruolo da qui ai prossimi anni deinel processo diè necessario partire da una loro corretta definizione. Si tratta di strumenti finanziari verdi (cioè sostenibili) molto diffusi, che si sostanziano in obbligazioni o titoli di debito che vengono emessi da realtàimprese, banche, Stati, altri enti pubblici e organismi sovranazionali, con il fine di reperire risorse che possano essere destinate, in via esclusiva, al finanziamento o al rifinanziamento di progetti ambientali nuovi o già preesistenti.