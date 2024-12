Laprimapagina.it - La Spezia. “Vacanze di Natale al Museo”

I Musei Civici dellapromuovono le “dial”: fra il 27 dicembre e il 4 gennaio, nel periodo di chiusura scolastica, il CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, ilCivico Etnografico “G. Podenzana”, ilCivico “Amedeo Lia” e la “Palazzina delle Arti offrono un servizio alle famiglie garantendo la mattina la possibilità di lasciare ali propri bambini per svolgere attività laboratoriali, didattiche e artistiche, con merenda inclusa.I laboratori didattici hanno costo di 10 euro ciascuno, sono rivolti a bambini fra i 6 e i 12 anni, merenda inclusa. Si consiglia la prenotazione.Venerdì 27 dicembre ore 9.00 – 12.00 CAMeC – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea“Luce d’artista”: per riscaldare l’atmosfera natalizia della nostra casa, realizzeremo un portacandela utilizzando materiali e tecniche presi in prestito da artisti contemporanei.