Ho avuto 1000 appuntamenti romantici per me è un lavoro Se gli uomini mi deludono mando una mail automatica per scaricarli | la storia di Suzan Mutesi

“L’amore è là fuori, non posso stare a casa in pigiama ad aspettarlo“: lo dice, attrice e scrittrice 38enne che avrà certamente ragione anche se mica è facile uscire quando a casa, in inverno, si sta cosi bene (soli o in compagnia).Lei non ci pensa nemmeno e PA Real Life ha raccontato cosa fa per cercare un uomo che sia quello giusto per lei: “Sono single da 8 anni e homille. Non mi arrendo“. Certo, mentre prima usciva 3 volte a settimana pergalanti, ora si limita a una. Vive tra Sidney e Londra ma soprattutto, vive dentro le app come Bumble e Hinge (simili a Tinder, ndr).non ha dubbi: le frequentazioni romantiche sono “come un”. Ma come è arrivata a decidere di buttarsi neglia oltranza, eliminando poi i partner che non le sono piaciuti con una? “Dopo diverse relazioni fallite”.