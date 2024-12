Isaechia.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Helena e Zeudi: nuova coppia in arrivo? (Video)

Prestes eDi Palma delormai sembrano fare sul serio.Le due modelle hanno trovato una particolare affinità sin dai primi momenti successivi all’ingresso di.Quest’ultima, che ha più volte sottolineato di detestare il contatto fisico, è parsa particolarmente vicina all’amica, con cui le effusioni sono state molto chiacchierate sin da subito.I rumors ritraggonoattratta dal genere femminile, mentre a proposito disi è saputo qualcosa in più in queste ore.Proprio in un momento di intimità con l’ex Miss Italia, ha confessato di aver avuto relazioni amorose, sebbene non durature, con delle donne. La prima a 17 anni. La Di Palma avrebbe voluto che l’amica speciale si confidasse prima con lei e che le raccontasse prima di questa sua parentesi di vita.