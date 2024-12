Napolipiu.com - Genoa-Napoli, Balotelli ritrova Conte: ricordate cosa accadde in Nazionale?

Leggi su Napolipiu.com

in?">Due anni di gestione azzurra, una sola convocazione e zero presenze. Il tecnico fu chiaro: “Mi serve gente con fame, non con fama”Oggi a Marassi Marioe Antoniosino da avversari. Una sfida che riporta alla memoria il biennio in, quando i loro destini si incrociarono senza mai davvero incontrarsi.Nell’estate 2014, appena nominato commissario tecnico,mise subito le cose in chiaro: “Valuto il giocatore, ma anche gli uomini. Tra un buon giocatore ottimo uomo e un ottimo giocatore buon uomo, scelgo sempre il primo”. Un messaggio che sembrava indirizzato proprio a.I numeri raccontano una storia eloquente: in due anni di gestione, SuperMario ricevette una sola convocazione, nel novembre 2014 per la sfida con la Croazia.