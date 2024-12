Lanazione.it - Fiato sospeso al Meyer: "La piccola è ancora in pericolo di vita"

di Francesco Ingardia Alla nottata è sopravvissuta. Ed è già una notizia che alimenta una speranza, seppur flebile, dato il quadro clinico "gravissimo". Il miracolo nella tragedia, quello delladi 6 anni che con le unghie e con i denti sta cercando di rimanere aggrappata alla. L’unica sopravvissuta alla presunta intossicazione da monossido di carbonio. Il killer silenzioso che ha tolto laper le inalazioni alla famiglia Racheli allargata, residente in una villetta di pregio in via San Felice a Ema: il padre Matteo 49enne, il fratellino Elio di 11 anni e la madre 46enne Alcione Margarida, di origini brasiliane. Ladal pomeriggio di ieri si trova ricoverata all’ospedale pediatrico. In prognosi riservata, sedata e indi. Il primo bollettino aggiornato dei sanitari è arrivato ieri mattina.