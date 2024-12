Donna investita a Pisa il compagno convinto che non sia un incidente | L’hanno uccisa

Leggi su Dayitalianews.com

Sta diventando un giallo il caso di Fabiola Capresi,57enne morta martedì 17 dicembre dopo essere statada un’auto lungo la strada provinciale di via Tre Comuni a Montescudaio, in provincia di. Come riportato da Il Tirreno i carabinieri della compagnia di Volterra, oltre all’ipotesi di omicidio stradale, stanno seguendo anche un’altra pista e cioè quella di omicidio volontario., clamorosa svolta nelle indaginiGli inquirenti stanno indagando sull’ipotesi di omicidio volontario, che sarebbe corroborata da alcuni elementi, a partire dalla violenza dell’impatto. Laè stata colpita in pieno e da dietro, quindi non avrebbe avuto né il modo né il tempo di evitare l’impatto. Dalle ferite riportate alla testa e sul resto del corpo è probabile che la 57enne, dopo essere statacon il lato dell’auto, abbia poi urtato contro il parabrezza.