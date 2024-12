Danza, a Rimini "La Notte Viola"

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano CrausIn occasione delle feste natalizie asi guarda oltre, puntando l’orizzonte ben oltre i metri quadrati di un palcoscenico. Si va oltre allain sé per sé, anzi. La Cooperativa Sociale Mondo REC diha infatti imbastito la primissima edizione de “La”, in scena il prossimo 8 febbraio, con un contest di hip hop in bella compagnia con Andrea Veneri, Samuele Segreto e Diana. Serata voluta fortemente dal Mondo REC che, da diversi anni, è vicina all’Associazione Italiana Epilessia al fine di sensibilizzare il pubblico su una malattia poco conosciuta, che solo in Italia affligge oltre cinquecentomila persone. In occasione della Giornata Internazionale per l’Epilessia, sabato 8 febbraio 2025 alle ore 21.00, il Teatro Tarkovskij diospiterà infatti “La”, un evento di spettacolo e solidarietà con i giovani artisti di REC.