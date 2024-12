Lanazione.it - Da oggi la sosta gratuita in centro: "Sostegno a negozi e cittadini"

Al via dalaper tutti, di pomeriggio, sulle strisce blu delstorico fino a lunedì 6 gennaio: si potrà parcheggiare, senza alcun costo e senza limiti di tempo, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Un provvedimento che trova il plauso del consorzio Pro. "Un sincero ringraziamento all’amministrazione comunale, al sindaco, agli assessori al commercio e turismo e polizia locale che hanno voluto dare un segnale importante in questo periodo natalizio nei confronti delle attività delstorico. Oltre al supporto e collaborazione con il Consorzio Pronel realizzare un ricco programma di eventi natalizi, hanno raccolto le nostre richieste per favorire l’accoglienza die turisti attraverso la gratuità dei parcheggi a pagamento. Ovviamente il ringraziamento va anche alla Società Edarco che già con la consegna di 500 “Gratta e parcheggia” aveva colto le esigenze delle attività commerciali.