Calciomercato Milan – Tomori-Juventus | opzione prestito? Il Diavolo…

, i rossoneri si preparano alla sessione invernale con tanti giocatori che si sono infortunati. Le poche alternative in alcuni ruoli e i problemi muscolari, potrebbero spingere la dirigenza dela intervenire con forza. Occhio anche alle possibili cessioni, visto che ci sono molti giocatori che stanno perdendo minuti con Paulo Fonseca. Occhio al nome di Fikayo, scrive 'Tuttosport'. Il difensore delpiacerebbe parecchio alla dirigenza juventina. I rossoneri al momento non aprirebbero alla formula delcon diritto di riscatto, ma l’inglese sarebbe stanco delle continue esclusioni inflittegli da Fonseca e potrebbe chiedere la cessione. Con lache sarebbe vigile intorno alla situazione, pronta a intervenire. Vedremo quali saranno le mosse in difesa del, ma con la cessione didovrebbe arrivare un altro difensore, visto che resterebbero solo tre centrali in rosa (Gabbia, Thiaw e Pavlovic).