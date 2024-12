Quotidiano.net - Attentato in Germania, chi è il medico saudita che ha colpito al mercatino di Natale di Magdeburgo

Berlino, 21 dicembre 2024 – Laè sconvolta dopo il sanguinoso attacco che hai visitatori di undidi. La polizia ha arrestato undi 50 anni che alla guida di un’auto ha travolto la folla, causando la morte di un uomo e di un bambino e il ferimento di altre 68 persone. epa11787802 Investigators inspect a damaged car at the scene after a car was driven into a crowd at the Christmas market in Magdeburg, Germany, 21 December 2024. According to statements by the Magdeburg police on social media, two people were dead, several people were injured, and a suspect was taken into custody. EPA/FILIP SINGER Chi è l’re Ma cosa si sa dell’re? E perché avrebbe agito? Secondo la ‘Bild’ si chiama Taleb A ed è nato in Arabianel 1974.