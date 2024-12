Attentato di Magdeburgo Taleb Al Abdulmohsen ha ucciso perché insoddisfatto per la gestione dei rifugiati sauditi Tra i morti anche un bambino di 9 anni oltre 200 feriti

Leggi su Open.online

Il movente diAl, l’re dell’attacco al mercatino di Natale di, potrebbe essere «l’insoddisfazione per il modo in cui ivengono trattati in Germania». A sostenerlo è il procuratore capo della città tedesca Horst Walter Nopens in una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre. Il magistrato hacomunicato che tra i 5c’è undi 9. Nella mattinata, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato sul luogo dell’accaduto. «Un’azione terribile e folle», su cui «è importante fare chiarezza. Non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole seminare odio, ma nemmeno lasciare impuniti i colpevoli. Agiremo con tutta la forza della legge, proprio per proteggere la nostra comunità e il nostro futuro comune», ha assicurato il cancelliere durante un punto stampa.