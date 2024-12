Quotidiano.net - Approvata la legge sui consorzi di sviluppo industriale in Toscana

Il Consiglio regionale dellaha approvato, a maggioranza, la proposta diper la costituzione didi, nata su iniziativa della rsu dell'ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). L'atto è stato approvato intorno alle 1.30 della notte scorsa mentre, dalle 19 circa un gruppo di rappresentanti del collettivo di fabbrica ex Gkn si è riunito in presidio davanti la sede dell'Assemblea legislativa per chiedere l'approvazione dell'atto che a un certo punto della giornata sembrava potesse slittare a gennaio. Il collettivo ha poi festeggiato l'approvazione con fumogeni e fuochi d'artificio davanti al Consiglio regionale, nella centralissima via Cavour. La proposta di, presentata da Silvia Noferi (M5s) e poi rielaborata insieme al Pd, è statacon i voti favorevoli di Pd, M5s, Iv e Diego Petrucci (Fdi).