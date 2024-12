Lanazione.it - “Ad Aulla non ci andiamo”. Piscina, la rabbia delle società

Massa, 21 dicembre 2024 – Oltre duecento rimarranno. all’asciutto. Sono tutti coloro che fanno partetresportive agonistiche di nuoto, oltre alla sezione locale dellanazionale di salvamento, che a partire dal primo febbraio non potranno più svolgere l’attività allacomunale del viale Roma. A questi vanno aggiunti gli oltre trenta lavoratori, tra segreteria, manutentori, istruttori allenatori e assistenti bagnanti. Una chiusura, quella della vasca al coperto, comunicata dal Comune al gestore, lasportiva dilettantistica Virtus Buonconvento, dovuta ai lavori per la costruzione del nuovo impianto finanziato dal Pnrr che, dopo la prima fase, quella in cui è stata demolita la vasca all’aperto, la ’olimpionica’, la cui costruzione risale agli anni ’90 e i relativi spogliatoi, è giunta alla seconda fase, quella della costruzione del nuovo impianto.