A cavallo delle inchieste sbagliate. È il fango quotidiano, bellezza

Al direttore - “Nato must switch to a wartime mindset” (Mark Rutte). Titoli dei media italiani: “La mentalità di guerra del segretario della Nato” (“wartime mindset” significa “mentalità da tempo di guerra”, che è cosa ben diversa). Quando gli è stato chiesto se fosse aperto a colloqui di pace con Putin, Zelensky ha risposto: “Ciò che conta è la posizione in cui ci siederemo noi al tavolo. Siamo forti? Non ancora. Entreremo nella Nato? Non lo sappiamo. Entreremo nell’Ue? Sì, ma quando?” (intervista al Parisien). Titoli dei media italiani: “La resa di Zelensky”. Forse certi opinionisti ricorrono al traduttore di Google, o forse sono solo in malafede. Poco importa. Importa, invece, che nel nostro paese l’informazione sta diventando una fogna a cielo aperto.Michele Magno “Zelensky è sconfitto ma non umiliato.