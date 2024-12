Ilrestodelcarlino.it - Vuelle: King protagonista nella sfida contro Cremona, cerca la quarta vittoria consecutiva

rinascita della, che domenicapuò calare il poker di vittorie, c’è un fiore sbocciato in ritardo. Forse non sarà un re, come dice il suo cognome, masta venendo fuori dal guscio in cui pareva rintanato per le difficoltà accusate inizialmente tanto da apparire anche poco propositivo, sempre ai margini del gioco, in alcuni casi rinunciatario, come nel caso della trasferta di Milano dove aveva toccato il fondo con zero punti in 23 minuti. Inaccettabile per un americano in questo campionato dove, essendo solo due gli stranieri, devono per forza fare la differenza. Da lì in poi, l’ala di Cleveland ha rialzato la testa andando sempre in doppia cifra sino a segnare il suo high stagionaleTorino con 26 punti conditi da 10 rimbalzi. "Ma era già andato in doppia doppia a Udine, con 20 punti e 10 rimbalzi - fa notare Nicola Egidio, assistant general manager -.