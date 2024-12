Usa leader dem | su shutdown accordo salta proposta Gop ridicola

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 dic. (askanews) – Ildella minoranza della Camera degli Stati Uniti Hakeem Jeffries ha affermato che unper evitare una chiusura del governo, raggiunto dai repubblicani della Camera giovedì mattina, non è serio, “è ridicolo”. Si allontana così l’ipotesi di unbipartisan, che era stata data per imminente da rappresentanti sia democratici che repubblicani. “LaMusk-Johnson non è seria, è. I repubblicani ci stanno spingendo verso una chiusura del governo”, ha detto Jeffries ai giornalisti. Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato in precedenza che il presidente della Camera Mike Johnson e la Camera dei rappresentanti hanno raggiunto un “ottimo” per gli americani sulla legge sulla spesa pubblica. Ha anche affermato che la legislazione consentirebbe di posticipare la data del tetto del debito al 30 gennaio 2027, invitando repubblicani e democratici a sostenere la legge.