Quattro ore e mezza di conferenza stampa per rispondere a 76 domande da cittadini e giornalisti. Nel suo ormai tradizionale appuntamento di fine anno, il presidente russo Vladimirha spaziato dalle questioni interne, economia e natalità su tutte, ai conflitti ine Medio Oriente. E mentre Volodymyr, a Bruxelles per il Consiglio europeo, gli dava del pazzo e ribadiva ai suoi alleati la necessità di far aderirealla Nato,ha affermato di esserea “negoziati e compromessi” con il presidente ucraino, a patto che questo venga rieletto e costituisca quindi “un’autorità legittima”. Nonostanteabbia ammesso di aver “iniziato a scherzare di meno e ho quasi smesso di ridere” negli ultimi 2 anni e mezzo, si è detto fiducioso sull’esito della cosiddetta ‘operazione militare speciale‘.