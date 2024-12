Ilrestodelcarlino.it - Tombola benefica al Circolo La Fenice: la Vigor sostiene l'associazione Lapsus

Una serata di divertimento e spensieratezza, un’occasione per farsi gli auguri e staccare la spina per qualche ora. Laorganizzata al "La" dai tifosi della, nello specifico dal gruppo Ragazzi della Nord, ha coinvolto anche la società e buona parte del gruppo squadra: Gonzalez, Diop, Kone, Tenkorang e Ferrara sono solo alcuni degli intervenuti. Ma risate e convivialità sono già alle spalle. La settimana non è certo conclusa, la gara di domenica contro il Roma City è alle porte e tutti vogliono il bottino pieno. "Questa serata ci ha caricato ulteriormente, fa sempre bene avere un contatto sano e sincero con i propri tifosi - dice Christian Romagnoli, il direttore operativo rossoblu -. Quando ci hanno spiegato le finalità benefiche dell’iniziativa, ci siamo subito attivati per dare una mano.