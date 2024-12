Liberoquotidiano.it - Tam-tam sull'esonero di Paulo Fonseca: il Milan pensa a un clamoroso ritorno

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti. Quello dell'ex Massimiliano Allegri potrebbe ritornare di moda in casa, nonostante l'odio di alcuni tifosi. Conla squadra non decolla e il malcontento inizia a farne da padrone. Il momento no del Diavolo non aiuta, con la sensazione che i senatori non apprezzino il lavoro dell'allenatore, a cui non è mancato il coraggio (mandando in panca più volte Theo e Leao). La società ha manifestato il proprio sostegno a, ma è inevitabilere alla sfida del “Bentegodi”, contro il Verona, come a un'ultima spiaggia per l'allenatore portoghese. I risultati parlando chiaro: 14 lunghezze dall'Atalanta (nonostante la gara in meno contro il Bologna) e 8 dalla zona Champions. Per far sì che non sia troppo tardi serve una svolta, dopo il deludente 0-0 nel giorno della partita col Genoa e dei 125 anni di storia del club.