Scuolalink.it - Supplenze ATA: cosa cambia con la circolare n. 8446 del 3 dicembre 2024

Lan.del 3fornisce indicazioni operative sullebrevi e saltuarie del personale ATA, confermando alcune restrizioni già presenti nella normativa precedente. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ribadito regole fondamentali per garantire trasparenza nelle nomine e contenimento delle spese, senza introdurre novità sostanziali rispetto alle disposizioni in vigore. Regole e divieti per lebrevi Le restrizioni per la sostituzione del personale ATA riguardano specifici profili professionali. In particolare, non è possibile nominare supplenti nei seguenti casi: Assistenti amministrativi, salvo che in scuole con meno di tre posti in organico. Assistenti tecnici, per tutte le assenze brevi. Collaboratori scolastici, durante i primi sette giorni di assenza, con alcune eccezioni legate a situazioni di emergenza.