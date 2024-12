Sport.quotidiano.net - Roller Scandiano e Correggio Hockey pareggiano 3-3 nel derby di Serie A2

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Raveggi, Montanari, Busani, Stefani, Deinite, Roca, Beato, Barbieri, Herrero, Vecchi. All. Mariotti. BDL MINIMOTOR: Salines, M. Pedroni, Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell. Arbitro: Trevisan di Viareggio. Reti: p.t. 2’15’’ Menendez, 15’28’’ e 18’26’’ Stefani; s.t. 4’54’’ M. Pedroni, 10’45’’ Herrero, 13’20’’ Caroli. Note: spettatori 200 circa. Tiri diretti:0/2,0/1. Forse non era il risultato in cui speravano, maimpattano 3 a 3 il primodel campionato diA2 ed entrambe si mantengono imbattute.con 7 punti è in testa alla classifica al pari del Breganze,è più indietro a 2, ma con un partita in meno.