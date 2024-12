Ilrestodelcarlino.it - Record di nascite all’ospedale di Reggio Emilia: 12 bambini in un giorno

, 20 dicembre 2024 –dial Santa Maria Nuova. Da lunedì a giovedì sono venuti alla luce ben 34 neonati e in particolare mercoledì sono nati 12. Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria Nuova, diretto dal dottor Lorenzo Aguzzoli, ha lavorato a pieno ritmo per fare fronte a questo boom di. "Une anche una grande gioia da parte dei medici, delle ostetriche e degli infermieri che hanno riempito le culle a disposizione del reparto – spiega l’Ausl in un comunicato –. Ma quello che conta è che tutto sia andato bene grazie alla grande professionalità dell’equipe ostetrica e neonatologia”. Dei 12 neonati di mercoledì, 11 sono femmine e 1 é maschio. Nel Reparto di Ostetricia dell’Ospedale disono nati al 17 dicembre scorso 2.