Quali personaggi ha mostrato il teaser trailer di Superman di James Gunn?

Ildel nuovo film disu, in sala dal 10 luglio il 2025, ha svelato una visione ricca e sfaccettata del nuovo DC Universe riletto dal regista. Questo reboot non si limita a raccontare le origini delo ma lo colloca in un mondo già popolato da eroi e villain ben noti ai fan dei fumetti. Oltre al debutto di David Corenswet nel ruolo die Rachel Brosnahan come Lois Lane, iloffre uno sguardo a un gruppo diche promettono di far parlare di sé.David Corenswet porta in scena unche lotta per bilanciare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione terrestre. Vediamo infatti il suo padre “umano” interpretato da Pruitt Taylor Vince. La dualità tra Clark Kent eè un tema centrale della storia. Lois Lane, interpretata da Brosnahan, è descritta come una giornalista tenace e coraggiosa, il cui legame conè quello di una vera e propria anima gemella (si baciano librandosi in volo).