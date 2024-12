Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Posillipo-Quinto 10-7. Campani al settimo posto della classifica

Nel terzo anticipo dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata,regular seasonA1dimaschile, ilregola ilcon il punteggio di 10-7 e si porta nella parte sinistra, salendo ale scavalcando i siciliani del Telimar.Nel primo quarto ilfallisce un rigore in avvio e gli ospiti passano in vantaggio, ma iribaltano lo score portandosi sul 3-1. Nella seconda frazione gli ospiti tornano al gol dopo oltre 12? di gioco, ma ilallunga ulteriormente ed arriva a metà gara sul 5-2.Nel terzo periodo Cuccovillo si riscatta dal penalty fallito in apertura e con due gol chiude il match, dato che iarrivano all’ultimo intervallo sull’8-3. Nell’ultimo quarto i padroni di casa amministrano ed i liguri possono soltanto rendere meno pesante il passivo, con il match che si conclude sul 10-7.