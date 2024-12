Ilrestodelcarlino.it - Palazzo dei Priori, via ai primi lavori con il tunnel sotterraneo

Via libera, dalla Conferenza permanente, al primo stralcio deidei, nel centro storico di Visso. La prima fase dell’intervento, che complessivamente vale 1 milione di euro, riguarda la realizzazione di unin acciaio per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e automezzi, a tutela del cantiere e dei palazzi storici adiacenti. Ilin acciaio sarà realizzato per accedere al cantiere e al centro storico; lungo circa 20 moduli, si svilupperà lungo via Galliano, con una puntellatura sovrastante in tubi e giunti. Sarà completato da un sistema di illuminazione con plafoniere stagne e di emergenza per garantire sicurezza e accessibilità. Intanto procedono idi ricostruzione della scuola Capuzi, che conta su un contributo di 4,9 milioni.