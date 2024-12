Lapresse.it - Open Arms, Salvini assolto da tutte le accuse: “Ha vinto l’Italia”

Leggi su Lapresse.it

“E’ una bella giornata” aveva detto Matteoal suo arrivo di mattina a Palermo. E così è stato. Anzi molto più che bella. E’ statoda tutti i capi d’imputazione nel processo, dall’accusa più grave di sequestro di persona e da quella più leggera di rifiuto d’atti d’ufficio con la formula più piena: il fatto non sussiste. Matteoesce dall’aula bunker del carcere Pagliarelli da trionfatore. “Sono felice: dopo tre anni hala Lega, ha. Difendere la Patria non è un reato ma un diritto. Andrò avanti ancora più determinato di prima – ha commentato all’uscita il leader leghista – Abbiamo rischiato? Sì. D’altronde, chi nella vita non rischia non va da nessuna parte. Oggi il tribunale di Palermo come prima il tribunale di Catania ha detto che abbiamo fatto il nostro dovere: di contrastare l’immigrazione di massa e l’invasione organizzata e finanziata”.