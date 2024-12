Secoloditalia.it - Open Arms, oggi il verdetto: tutti i patrioti con Salvini. “Se mi assolvono bye bye alla sinistra”

Tra poche ore la sentenza di primo grado per Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi dong spagnola. Un processo lungo tre anni (24 udienze e l’esame di 45 testimoni, compreso Richard Gere) e una richiesta abnorme. Sei anni di carcere, per l’allora ministro dell’Interno, “colpevole” di aver difeso i confini italiani applicando la legge. I pm palermitani non mollano fino all’ultimo. Secondo quanto riportato da Repubblica, sono pronti ad una contro-arringa prima del ritiro dei giudici per la decisione sulla sentenza.il: le ultime mosse dei pm di PalermoUna sorta di riassunto delle accuse poco prima del. Una replica preparata dprocuratrice aggiunta Marzia Sabella alle considerazioni fatte ddifesa diall’udienza del 18 ottobre.