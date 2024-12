Anteprima24.it - Napoli: intensificati i controlli della Polizia di Stato, arrestate 7 persone.

Tempo di lettura: 4 minutiAnche in occasione del periodo natalizio proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi, traffico di sostanze stupefacenti e illegalità diffusa sue provincia.Nell’ambito di questi servizi, a partire dalla mattinata di ieri, ladiha tratto in arresto 7.In particolare, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato hanno tratto in arresto due soggetti, un 38enne di Afragola ed un 51enne napoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.Nello specifico, gli operatori, in uno stabile di vico Longo, hanno notato il 38enne che, accortosiloro presenza, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga finché non èbloccato dagli operanti; lo stesso ètrovato in possesso di 11 involucri di cocaina e 45 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.