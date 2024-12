Ilrestodelcarlino.it - Mamma tossicodipendente: a 11 anni scappa di casa e racconta l’incubo ai vicini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fano, 20 dicembre 2024 – Fugge dia 11e ilo trovano in lacrime e tremante.loro di aver visto lacalarsi dalla finestra con un lenzuolo perché “voleva andare a drogarsi a Pesaro”. E tra poco più di un mese il ragazzino racconterà la sua storia in tribunale. Ieri mattina il perito ascoltato dal gip di Pesaro in incidente probatorio, ha detto che il piccolo potrà testimoniare. L’indagine di cui si è discusso ieri in audizione protetta riguarda l’accusa di maltrattamenti in famiglia per la quale sono indagati, in concorso tra loro, la44enne di un ragazzino che frequenta la prima media e il compagno di lei, 31enne. Lei, difesa dagli avvocati Filippo Ruggeri e Giulia Gentili, è pesarese ma convive con il fidanzato nella suadi Fano. Quest’ultimo è assistito dall’avvocato Matteo Mattioli del foro di Pesaro.