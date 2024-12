Thesocialpost.it - Malore in casa nella notte: muore a 28 anni sotto gli occhi della fidanzata

Un dramma si è consumatoad Ancona, nel quartiere Grazie, dove un 28enne ha perso la vita a causa di unimprovvisogli. Erano circa le 3 del mattino quando si è verificata la tragedia. Immediato l’intervento dei sanitari del 118,Croce Gialla e delle forze di polizia, compresa la Scientifica.Il giovane, di origine nordafricana, è stato trovato privo di vita e la sua salma è stata trasportata all’obitorio di Torrette, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi, non si esclude che ilpossa essere stato provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.A lanciare l’allarme è stata proprio ladel ragazzo: rientrando a, si è trovata di fronte alla scena drammatica, con il giovane che è collassato davanti a lei.