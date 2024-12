Game-experience.it - Ma dov’è finita la magia del Natale nei videogiochi?

Non vi siete accorti anche voi che il, da qualche anno a questa parte, è. diverso? Non sto parlando tanto della condizione climatica, per la quale comunque è già un miracolo vedere qualche fiocco di neve in questa stagione – proprio mentre scrivo, fuori dalla finestra cadono piccoli fiocchi, i primi e forse anche gli ultimi della stagione, utili solo a sporcare le strade e dare fastidio al mio povero cane Charlie che già non ha voglia di uscire quando c’è il Sole, figuriamoci adesso.No, parlo di altro. Parlo di atmosfera, di evento, di amicizie che possono nascere anche attraverso i. Ecco, i. Maladelnei? In un pensiero molto boomer, e me ne rendo conto, stiamo attraversando, videoludicamente parlando, un momento storico nel quale la stagione natalizia sta quasi scomparendo dalla concezione del giocatore medio, e questo è molto triste.