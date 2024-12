Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: Braisaz festeggia in casa, Auchentaller in top 10! Stupiscono Comola e Trabucchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.35: Si conclude la gara, l’appuntamento è per domani per gli inseguimenti. Grazie per averci seguito e buona serata!15.30: Si stanno completando gli arrivi delle ultime atlete, non dovrebbe cambiare la classifica15.23: A completare la buona prova di squadra dell’Italia, che è apparsa brillantissima sugli sci, il 17mo posto dicon lo zero, il 20mo di Dorothea Wierer con due errori in piedi, il 27mo posto dicon un errore. Carrara al momento è 59ma e dovrebbe essere al via dell’inseguimento15.22: A completare la top 10 la ucraina Dzhima 19?, quinta la tedesca Groptian a 20?, sesta la tedesca Voigt a 22?, settima la francese Simon con 37?, ottava la polacca Zuk a 37?, nona l’azzurraa 43? (è la sua miglior gara in carriera), decima la svedese Magnussen a 44?15.