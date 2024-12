Lanazione.it - Le Grandi Firme, presentato il libro con i testi dei grandi autori in regalo con La Nazione di Firenze

, 20 dicembre 2024 – Unper raccogliere ideiesponenti della cultura che hanno scritto su Ladal 1859 a oggi, in questi 165 anni del quotidiano più antico d’Italia e che sarà regalato ai lettori delladiil giorno della vigilia di Natale. Si intitola "monianze di esponenti della letteratura, dell'arte e della cultura italiana che hanno scritto sulle pagine del giornale dalla sua nascita, nel 1859, ai giorni nostri" e che presenta tnti nomi importanti, da Carlo Collodi a Edmondo De Amicis, da Gabriele d’Annunzio a Amalia Guglielminetti, passando per Anna Banti, Eugenio Montale e Giuseppe Prezzolini. Tanti i toscani ma non solo, e poi i fiorentini doc come il sindaco dell’alluvione, Piero Bargellini, il poeta Mario Luzi, e Vasco Pratolini, che tanto ha raccontato la città nei suoi libri.