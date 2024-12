Ilfattoquotidiano.it - Ladro si traveste da Grinch e ruba tutti i regali sotto l’albero di Natale: la polizia fa irruzione e lo arresta in flagrante – VIDEO

Una scena surreale si è svolta a Pickens, nella Carolina del Sud, dove untravestito da, il celebre personaggio immaginario di Dr. Seuss, ha cercato di svaligiare un’abitazione. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti furti in città, non si aspettava però di essere seguito da vicino dagli agenti di, che hanno ripreso l’intera operazione con la bodycam.Il, mascherato da, è entrato in una casa con l’intento dire alcunipostidi. Con movimenti rapidi e furtivi, ha iniziato a raccogliere i pacchi, ignorando completamente che gli agenti lo stavano osservando. La scena ha assunto toni grotteschi, con ilche sembrava impersonare ilintento a “re il”, ma la realtà si è rivelata ben diversa. Nel momento in cui il malvivente ha iniziato a raccogliere i, laha fattonell’abitazione, cogliendo ilin