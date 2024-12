Iltempo.it - La Nuova Architettura della Comunicazione Strategica: quando l'intelligenza artificiale diventa sistema esperto

Come i sistemi multi-esperti stanno trasformando il ruolo del Direttoreda esecutore a stratega dell'intelligence istituzionale La rivoluzione dell'nellaistituzionale sta entrando in unafase evolutiva, segnando il passaggio dai sistemi generalisti alle architetture multi-esperte. Questo cambiamento non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma una trasformazione radicale del modo in cui le organizzazioni gestiscono le proprie relazioni con gli stakeholder. L'avvento dei sistemi esperti basati su Agentic AI sta ridefinendo il ruolo stesso del Direttore, trasformandolo da gestore di processi comunicativi a orchestratore strategico di intelligenze specializzate. Nell'attuale paradigma, gli esseri umani svolgono la maggior parte del lavoro mentre gli assistenti AI fungono da copiloti per aumentare le nostre capacità.