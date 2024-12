Ilrestodelcarlino.it - Incidente lungo la Salaria: investe una donna e scappa. Lei ignorata pure da altre auto

Ascoli, 20 dicembre 2024 –unache attraversa la strada e fugge. E, come se non bastasse, altrimobilisti transitati subito dopo, nonostante lapalesemente a terra, hanno proseguito la loro marcia senza fermarsi. E’ accaduto nel pomeriggio intorno alle 16,30 a Brecciarolo,la, proprio davanti al Brecciarol Bar. Unadi circa 40 anni stava attraversando la strada per raggiungere la suamobile, parcheggiata sul lato opposto. La visibilità era scarsa, causa pioggia e il sole già quasi completamente tramontato. E’ spuntata fra duein sosta e, probabilmente, l’autista della Volkswaghen Polo che l’ha investita non si è accorto di lei. Non può, invece, non essersi reso conto dell’accaduto. Nonostante ciò è andato via senza fermarsi a prestare soccorso alla sventurataimmobile a terra.