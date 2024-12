Lanazione.it - In treno con i biglietti Tap&Tap, la Toscana viaggia più spedita

Pisa, 20 dicembre 2024 – Un touch con la carta di credito o con lo smartphone e il biglietto si fa al volo. Da ieri, è attivo sui collegamenti fra Firenze-Pisa-Livorno con tutte le stazioni intermedie, “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido deidel Regionale, tramite carte di pagamento contactless, direttamente dalle validatrici in stazione. Nelle 16 stazioni presenti lungo la linea sono state abilitate 115 validatrici dove si potrà acquistare il biglietto per i treni del Regionale in ogni orario della giornata. Basta appoggiare la carta di credito alla macchinetta che valida i vecchie si può salire sul. Bisogna ricordarsi poi che quando si scende dal, la stessa carta va avvicinata all’obliteratrice della stazione di arrivo. Il nuovo servizio è stato presentato nella stazione di Pisa centrale da Stefano Baccelli, assessore Infrastrutture e Trasporti Regione, Maria Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia e Natalia Giannelli, direttore regionaleTrenitalia.