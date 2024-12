Lanazione.it - Il 13 gennaio al via la stagione teatrale a San Giovanni

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Lunedi 132025 sarà la data che segnerà il via della2024/2025 del Teatro Masaccio di SanValdarno. Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono solo alcuni degli ospiti che intratterranno il pubblico durante questa nuova annata, come si evince dal cartellone , presentato questa mattina e realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il sindaco Valentina Vadi, insieme all'assessore alla cultura Fabio Franchi, si sono detti estremamente soddisfatti. "Come da tradizione degli ultimi anni, proponiamo unaricca e variegata - hanno sottolineato - nomi di spicco del mondo del teatro e dello spettacolo, spettacoli sicuramente di grande interesse, senza mai perdere di vista l'attualità e le tematiche più evidenti.