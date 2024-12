Ilfoglio.it - I laici, non i chierici togati, hanno il compito di definire cosa sia l'errore giudiziario

Leggi su Ilfoglio.it

L’non esiste, dice il giudice Riches nel Contesto di Leonardo Sciascia. “Prendiamo, ecco, la messa: il mistero della transustanziazione, il pane e il vino che diventano corpo, sangue e anima di Cristo. Il sacerdote può anche essere indegno nella sua vita, nei suoi pensieri: ma il fatto che è stato investito dell’ordine, fa sì che a ogni celebrazione il mistero si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazione non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge: la giustizia non può non disvelarsi, non transustanziarsi, non compiersi”. Ne consegue che l’è una contraddizione in termini: è il rito del processo a costituire il colpevole come tale. L’è una possibilità che sussiste solo se si sbuca fuori dai corridoi della procedura, se si considerano i sacramenti della giustizia restando extra muros ecclesiae; ma, avverte Riches, “quando una religione comincia a tener conto dell’opinione laica, è ben morta anche se non sa di esserlo.