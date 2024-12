Spettacoloitaliano.it - Eugenio Mastrandrea moglie e figli, vita privata: chi è la fidanzata del capitano Martini di Don Matteo

è diventato famo al grande pubblico per il ruolo di Diego, il nuovodi Don. In molti sono curiosi di scoprire qualcosa di più sulladell’attore.ha unae dei? Ecco tutto su di lui.età e biografiaè un attore italiano nato il 9 dicembre 1993 a Roma. Ha sviluppato una forte passione per la recitazione fin da giovane e ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove si è diplomato nel 2017. La sua carriera è iniziata nel 2012 con il film “ACAB – All Cops Are Bastards”. Da allora, ha recitato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui la miniserie “La fuggitiva” (2021) e la serie Netflix “From Scratch – La forza di un amore” (2022).