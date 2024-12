Lanazione.it - Esplosione Calenzano, i video dall’interno del deposito. “Tubazione senza bulloni di sicurezza”

Prato, 20 dicembre 2024 – Le telecamere inquadrano il corridoio tra la “baia” 6 (la pensilina di carico) e quella 7: è la mattina di lunedì 9 dicembre, intorno alle 10,20, il luogo è ilEni di via Erbosa a. Improvvisamente le immagini si riempiono di bianco: è la nube, molto ampia e molto densa, che si forma dopo l’abbondante fuoriuscita di liquido che sta all’origine dell’. Che avverrà di lì a pochi secondi. I, diffusi dalla Procura di Prato che indaga con un fascicolo in mano al capo dell’ufficio Luca Tescaroli, mostrano chiaramente la nube, poi a un certo punto si vedono due lavoratori su un carrello elevatore: entrano nell’immagine, sono in prossimità del punto in cui si trova unache è riposta sulla struttura pensile. In corrispondenza di due flange (vale a dire le briglie, l’elemento di congiunzione che va fissato saldamente con) oggi si apprende che non c’erano idi: è emerso proprio oggi pomeriggio, durante un sopralluogo effettuato dalla Procura stessa.