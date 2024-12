Tpi.it - Chi sta vincendo la corsa globale all’intelligenza artificiale

Leggi su Tpi.it

L’intelligenza(I.A.) da anni è entrata nella nostra vita, ma ora sta facendo tanti, e in alcuni casi preoccupanti, passi avanti. Motivo per cui ha attirato l’attenzione del mondo intero. Dagli Stati Uniti alla Cina; dall’Europa all’Australia. Tutti parlano e guardano con interesse a questa “nuova” tecnologia che può essere utilizzata in tantissimi campi. Dal controllo delle persone alla medicina; dal settore militare, con lo sviluppo di armi sempre più potenti e precise, a quello commerciale. Dalla finanza ai social media.America FirstLa recente elezione di Donald Trump alla presidenza Usa (il 20 gennaio 2025 assumerà ufficialmente la carica) ha riacceso ulteriormente i riflettori sul tema. Soprattutto per la sua “vicinanza” ad Elon Musk, l’uomo più ricco (e forse potente) del mondo che lo ha aiutato nella campagna elettorale con finanziamenti e sponsorizzazioni in prima persona.