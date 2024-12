Metropolitanmagazine.it - Che cosa sono i “winter uglies” e perché su TikTok tutte ne parlano

L’inverno porta con sé la magia delle luci natalizie e paesaggi innevati da cartolina, ma per molti susembra essere un momento un po’ out per la propria pelle. Pelle spenta, capelli opachi e un colorito pallido, cheha rinominato “”. L’influencer Alix Earle con un video suha elaborato una soluzione semplice e accessibile per trasformare questo periodo meno solare, in un’occasione per brillare.I “” sustanno spopolando: ecco la ricetta per un vero e proprio glow-upIn un video su, Alix Earle ha descritto con ironia questo stato d’animo invernale: “del colore della mia tuta grigia,” scherza mentre introduce il concetto di “” al suo ragazzo, Braxton Berrios. Per Alix, sentirsi giù di tono d’inverno è una realtà, ma anche un’opportunità per prendersi cura di sé.