Calcio a 5 \ It’s the finals countdown | tutto pronto per le finals di Coppa Marche ’24-25

Quattro giorni, dal 3 al 6 gennaio, di finali regionali con in palio ben sette trofei. L’evento, presentato ufficialmente quest’oggi, sarà sotto l’egida del Chiaravalle Futsal. Sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di finale della Serie C.Chiaravalle, 20 dicembre 2024 – Il conto alla rovescia per ledi2024-2025 entra nel vivo. Nel pomeriggio, presso la sala Piumini della biblioteca comunale di Chiaravalle, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Presenti il ??presidente e il vicepresidente vicario del Comitato Regionale, Ivo Panichi e Marco Capretti, l’assessore allo sport comunale Eleonora Chiappa, i dirigenti della società ospitante e alcuni tra quelli delle squadre finaliste. Durante l’incontro è stato ufficializzato il programma della kermesse regionale più attesa dell’anno.