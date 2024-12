Ilgiorno.it - Brescia, l’ultima impresa di Lady Golpe Non va al processo sulla strage: Di Rosa sparita assieme al figlio

, 20 dicembre 2024 –, ovvero la donna degli intrighi e del mistero. Che scrive, tiene tutti con il fiato sospeso annunciando rivelazioni scottanti, accusa il superinvestigatore della procura diMassimo Giraudo (che ha indagatodi piazza Loggia) di averci provato pesantemente con lei - facendo aprire un’inchiesta a Roma per stalking - ma poi di fronte alla possibilità di presentarsi in aula e raccontare tutto, sparisce. Non si presenta. “Sono malata” fa sapere via email, non allegando alcun certificato. E per portarla a testimoniare davanti al tribunale dei minori - dove è in corso ilall’ex ordinovista veneto Marco Toffaloni, imputato di aver messo la bomba diil 28 maggio 1974 quando aveva 16 anni - non funziona neppure l’accompagnamento coatto disposto dal presidente Federico Allegri, perché le forze dell’ordine non la trovano.