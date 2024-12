Justcalcio.com - Arnautovic: “Periodo difficile dal punto di vista personale, ma amo l’Inter”|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 00:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:: “daldi, ma amo l’Inter”Calciomercato Calciomercato.com Home: “daldi, ma amo l’Inter” Getty Images L’attaccante dell’Inter, Marko, ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese ai microfono di Sport Mediaset: “Primo sono contento per la vittoria, poi io e Asllani siamo spesso in panchina e oggi avevamo la possibilità di giocare.