Arezzo, maternità surrogata in California: «coppia aretina rischia l'arresto rientrando in Italia»

Unaomosessuale di, che ha scelto la gestazione per altri (GPA) per avere un figlio, potrebbe essere la prima a subire le conseguenze della nuova leggena che ha dichiarato la GPA un «reato universale». Attualmente, i due uomini si trovano in, dove il loro bambino è atteso per febbraio. Tuttavia, il loro ritorno inpotrebbe comportare gravi rischi legali.«Se rientrano,noe il figlio potrebbe essere loro tolto», afferma Gianni Baldini, l’avvocato della.I due uomini si sono uniti civilmente adnel 2022. Poiché laè vietata in, hanno deciso di recarsi in, dove è legale. Qui, tramite una clinica specializzata, hanno avviato il processo: l’ovulo è di una donatrice anonima, mentre il seme appartiene a uno dei due, che diventerà il padre biologico.