Universalmovies.it - Anaconda | Un video conferma l’uscita del reboot

Leggi su Universalmovies.it

Sony Pictures realizzerà undel cult d’azione, e laufficiale è arrivata attraverso un breveapparso in rete.In via di sviluppo dallo scorso mese di agosto, il film è ora entrato in ufficialmente in fase di produzione. Nel brevissimopromozionale Paul Rudd e Jack Black anticipano la futura realizzazione di, e lo fannondo l’anima più comica del. Il, inoltre, svela anche la data d’uscita nelle sale USA, ovvero il 25 dicembre 2025, ad un anno da oggi.Sony Pictures ha consegnato nelle mani di Tom Gormican sia la sceneggiatura (sarà co-scritta con Kevin Etten) che la regia. In cabina di produzione spiccano i nomi di Brad Fuller e Andrew Form attraverso la loro casa di produzione Fully Formed. Nel cast, con Rudd e Black, al momento è presente Daniela Melchior.