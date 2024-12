Ilgiorno.it - Achille Lauro e il sogno di Simone, malato di leucemia. La canzone “Le foglie” scritta a quattro mani andrà allo Zecchino d’oro

Monza – Potere della musica. E del Natale. Quando i sogni possono diventare realtà. E quello di, un bambino di 10 anni originario della provincia di Como, si è trasformato in unadi speranza e rinascita grazie al cuore e alla determinazione del Comitato Maria Letizia Verga e al talento di. Lainedita disi potrà ascoltare seguendo la puntata speciale “– La magia della Vigilia”, in onda il 24 dicembre alle 14.10 su Rai 1. La storia diinizia due anni fa, quando gli viene diagnosticata una forma diaffronta il suo percorso di terapie al Centro Maria Letizia Verga nell’Irccs San Gerardo di Monza, punto di riferimento nazionale per l’oncoematologia pediatrica. Il piccolo entra ed esce dall’ospedale per le cure.